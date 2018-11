Woensdag begint droog, maar vanuit het zuidwesten breidt de regen zich uit over het hele land. De temperatuur varieert van 5 tot 10 graden, aan de kust kan het stevig gaan waaien.

's Ochtends komen vooral in het noordoosten enkele opklaringen voor. Dat kan lokaal tot lichte vorst leiden. In de rest van het land is het bewolkt en komt de temperatuur niet boven de 3 graden uit.

In het zuidwesten kan het vanaf het begin van de dag licht regenen. De bewolking en de buien verspreiden zich in de loop van de dag over de rest van het land.

De temperatuur verschilt sterk per regio. In Groningen wordt het niet warmer dan 5 graden, in Zeeland kan de temperatuur oplopen tot 10 graden. Er waait een matige - en aan zee soms krachtige - wind uit het zuidoosten tot zuiden.

In de nacht naar donderdag blijft het bewolkt. In het westen en noorden kan nog een tijdje regen blijven vallen, maar vanuit het zuiden wordt het geleidelijk droger. Met temperaturen rond de 8 graden blijft het zacht.

Komende 5 dagen Max Min Wind Vrijdag 11°C 9°C ZW 4 Zaterdag 8°C 6°C Z 4 Zondag 12°C 8°C ZW 4 Maandag 12°C 10°C W 4 Dinsdag 11°C 7°C W 4

