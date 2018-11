De NS gaat slachtoffers en nabestaanden van de Holocaust die met treinen van de organisatie zijn vervoerd een schadevergoeding betalen, maakt NS-topman Roger van Boxtel dinsdagavond bekend in het programma Nieuwsuur.

"We hebben besloten om hier geen juridische zaak van te maken", zegt Van Boxtel in Nieuwsuur. De NS stelt een commissie in die gaat uitzoeken welke mensen een vergoeding zullen krijgen en op welke manier.

Tijdens de Tweede Wereldoorlog werd de NS door de nazi's gevraagd treinstellen beschikbaar te stellen en een dienstregeling op te stellen om mensen naar concentratiekampen te kunnen vervoeren.

De NS heeft zeker 2,5 miljoen euro aan de transporten verdiend. In 2005 heeft het bedrijf al schuld bekend en excuses aangeboden. Sindsdien steunt de NS meerdere projecten voor het herdenken van slachtoffers.

Salo Muller heeft zich jarenlang ingezet voor een schadevergoeding van de NS. Hij zegt in het programma dat hij niet had verwacht dat de het bedrijf dit zou doen en zegt er erg tevreden mee te zijn. Ook zijn advocaat Liesbeth van Zegveld zegt in Nieuwsuur dat de aankondiging van de NS als een verrassing komt.

Muller verloor tijdens de oorlog zijn beide ouders. In 1941 werden de ouders van Muller door de NS naar Westerbork vervoerd, waarna ze naar concentratie- en vernietigingskamp Auschwitz werden gebracht. Daar werden ze vermoord.

Wil jij elke ochtend direct weten wat je 's nachts gemist hebt en wat er die dag gaat gebeuren? Abonneer je dan nu op onze Dit wordt het nieuws-nieuwsbrief!