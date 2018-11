Het Openbaar Ministerie (OM) verdenkt de wereldwijd gezochte Ridouan T. nu ook van het opdracht geven tot de liquidatie van Samir Erraghib in IJsselstein in 2016. Dat bleek woensdag tijdens een inleidende zitting in de zaak rond kroongetuige Nabil B.

Het bewijs voor deze verdenking komt voort uit de verklaring van de kroongetuige. Nabil B. zegt vlak voor de moord op Erraghib te zijn gewaarschuwd dat Ridouan T. de man wilde liquideren.

De getuigenis wordt ondersteund door onderschepte PGP-berichten. Hieruit zou blijken dat Ridouan T. de bij de moord in IJsselstein betrokken verdachten heeft aangestuurd. Vijf van die mannen staan woensdag voor de rechter. Zij werden op 2 oktober aangehouden tijdens een grote politieactie.

Op dit moment loopt het hoger beroep tegen de twee vermeende schutters van Erraghib. In september zeiden de officieren in die zaak al over gegevens uit gekraakte berichten te beschikken, maar die nog niet te willen vrijgeven om een ander onderzoek niet in gevaar te brengen.

De zitting van woensdag draait niet alleen om de liquidatie in IJsselstein, maar ook om de 'vergismoord' op Hakim Changachi in Utrecht op 12 januari 2017 en de poging tot moord op Khalid H., het eigenlijke doelwit, twee dagen later. Ook in deze zaak zijn de vermeende uitvoerders aangehouden.

Al deze zaken zijn samengevoegd in het dossier Marengo. Dat is het onderzoek naar de criminele organisatie rond Ridouan T. en zijn rechterhand Said R. Voor de tip die naar de aanhouding van een van de twee mannen leidt, is onlangs de hoogste beloning ooit van 100.000 euro uitgeloofd.

De advocaat van Ridouan T., Inez Weski, laat in een reactie weten dat het "OM tot op heden aan de verdediging geen inzicht in de verdenkingen tegen cliënt biedt", aldus de advocaat. "In feite wordt buiten de rechter om clënt alvast publiekelijk berecht."

Kroongetuige Nabil B. staat ook terecht

Voor de vergismoord staan de mannen terecht die verantwoordelijk worden gehouden voor het organiseren van de liquidatie. Naast Mohammed R. is dat Nabil B., de vriend van de familie Changachi die na de dood van Hakim besloot een kroongetuigedeal te sluiten met het OM.

Nabil B. heeft een verklaring afgelegd waarin hij Ridouan T. en Said R., de broer van Mohammed R., als opdrachtgevers aanwijst. De kroongetuige was verantwoordelijk voor het regelen van de vluchtauto's en het schaduwen van Khalid H., die in dezelfde flat als Changachi woonde.

Verdachte moord Martin Kok ook in deze zaak gedaagd

Woensdag werd bekend dat Achraf B., naast de liquidatie in IJsselstein, ook wordt verdacht van het medeplegen van de moord op Changachi en de voorbereidingshandelingen voor de moordpoging op Khalid H.

Achraf B. zit al vast voor de moord op Martin Kok. Verschillende media melden dat ook deze liquidatie in opdracht van Ridouan T. is uitgevoerd. Opvallend is dat ook Zakaria A., eveneens verdachte in de zaak-Kok, op 13 november is aangehouden op verdenking deelname criminele organisatie.

"Een organisatie die zich richt op het plegen van moorden, waaronder ook de moord op Changachi en de moord die werd voorbereid op Khalid H", aldus de officier op zitting. De zaak tegen Zakaria A. zal ook worden toegevoegd aan dit dossier.

Broer kroongetuige kort na bekendmaking doodgeschoten

De kroongetuige verscheen woensdag voor het eerst op zitting. Hij is vermomd en zit afgeschermd voor de rest van de zaal.

Amper een week nadat het OM op 23 maart aankondigde dat Nabil B. als kroongetuige was opgestaan die verklaringen had afgelegd over een aantal liquidaties in zowel de regio Amsterdam als Utrecht, werd zijn broer Reduan B. doodgeschoten in zijn bedrijf in Amsterdam.

Na de dood van zijn broer heeft Nabil B. al tweemaal gedreigd te stoppen, omdat hij vindt dat justitie tekortschiet in de bescherming van en steun aan zijn familie.

De volgende zitting is op 6 februari volgend jaar.

