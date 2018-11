De politie heeft maandagavond een derde man opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij de viervoudige moord in Enschede eerder deze maand. Het gaat om een dertigjarige man uit Twente, meldt de politie dinsdag.

Maandag werden al een 32-jarige en een 57-jarige man opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij het doodschieten van de vier mannen in de Van Leeuwenhoekstraat.

De twee verdachten die maandag werden opgepakt, worden ook verdacht van een mishandeling in Hengelo op 7 november. Hierbij is ook geschoten en gedreigd.

Agenten hebben maandag meerdere panden in Twente doorzocht in het onderzoek naar de misdrijven. Of hier iets is aangetroffen, is nog niet bekendgemaakt.

Er is een team van tachtig rechercheurs op de moordzaak gezet.

