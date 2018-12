De vakbekwaamheid van machinisten wordt door spoorwegbedrijven onvoldoende gewaarborgd, concludeert de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT).

De geconstateerde tekortkomingen leiden "tot incidenten, die van invloed zijn op de punctualiteit, bedrijfszekerheid, economische aspecten én veiligheid", schrijft de inspectie dinsdag. Er zijn wel grote verschillen tussen de ondernemingen.

Er moet een aantal zaken beter, zoals de werving en selectie van machinisten. Verder moet meer gekeken worden naar de leerbehoefte van de individuele machinist. Ook wordt de kennis van machinisten over regels onvoldoende getoetst.

Machinisten misten vaker stopsein in 2017

Uit cijfers van de ILT blijkt dat het aantal keren dat een machinist een stopsein mist, in 2017 is gestegen naar 105. Een jaar eerder waren het er honderd. Het aantal keren dat daarna een gevaarlijk punt, zoals een wissel, werd gepasseerd, is wel iets gedaald.

Volgens de inspectie kunnen spoorwegbedrijven het totale aantal omlaag brengen door meer aandacht te geven aan de vakbekwaamheid van machinisten.

"Dat speelt vooral als op een bepaald traject een nieuw spoorbedrijf het vervoer overneemt van de vorige vervoerder, of als bedrijven nieuwe opdrachten binnenhalen en daarvoor onder tijdsdruk nieuwe machinisten moeten werven, inwerken en opleiden."

Verbeteringen uiterlijk begin 2019 doorgevoerd

Uiterlijk in het eerste kwartaal 2019 moeten er verbeteringen zijn doorgevoerd, zegt staatssecretaris Stientje van Veldhoven van Infrastructuur. Volgens Van Veldhoven vinden spoorwegbedrijven de conclusies "ernstig" en zijn ze ermee aan de slag gegaan.

Aanleiding voor het onderzoek was een incident met een trein van Arriva in het Groningse Uithuizermeeden in september 2016. Toen concludeerde de ILT in een rapport dat Arriva tekort was geschoten "in het beoordelen van de vakbekwaamheid en ervaring van machinisten die zij inhuurt of overneemt van een andere spoorwegonderneming".

