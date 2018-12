De politie start een nieuwe zoektocht naar Cumali A., die veroordeeld is voor het doden van zijn achttienjarige nicht en vriendin Denise Celik, in een hotelkamer in Enschede in 2004. De man kreeg in hoger beroep tien jaar celstraf, maar hij heeft nog geen dag vastgezeten.

A., destijds twintig, vluchtte naar het buitenland voordat het lichaam van de vrouw gevonden werd. Hier werd hij opgespoord, maar toch wist hij opnieuw te ontsnappen.

Politie en Openbaar Ministerie (OM) weten dat de verdachte met hulp van familie naar Turkije was gevlucht. Mogelijk is hij daar onder een andere naam onder de radar gebleven.

Wel heeft de politie de afgelopen tijd meerdere malen contact gehad met de advocaat van de verdachte, waarbij is gesproken over een mogelijke vrijwillige terugkeer naar Nederland. De man heeft echter via zijn advocaat laten weten dat hij zijn straf niet in Nederland uit wil zitten.

Daarom wordt nu opnieuw actief naar hem gezocht. Dinsdagochtend werden zoekingen gedaan in Steenwijk en Zwolle om alsnog zijn verblijfplaats te achterhalen.

In Opsporing Verzocht is dinsdagavond aandacht voor de zoektocht naar A.