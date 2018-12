Er is dinsdag af en toe wat zon, voornamelijk in het noorden. Het wordt 3 tot 6 graden met een matige oosten- tot zuidoostenwind. Het blijft de gehele dag droog.

Vanuit de nacht blijft er veel bewolking hangen, vooral in het zuiden. Toch kan de zon zich hier en daar laten zien. Vanuit het noordoosten trekken enkele opklaringen het land binnen, wat tot temperaturen tot onder het vriespunt kan leiden. Op de meeste plekken wordt het echter 3 tot 6 graden.

In de loop van de middag wordt de bewolking dikker vanuit het zuidwesten, maar het blijft droog. Vooral in het noorden breekt de zon af en toe door. De wind is zwak tot matig en draait in de loop van de dag van oost tot noordoost naar zuidoost.

In de nacht naar woensdag zijn er brede opklaringen, maar de bewolking in het zuidwesten breidt zich weer verder over het land uit en in de loop van de nacht gaat het in Zeeland regenen.

Woensdag en donderdag valt er af en toe regen en is er voor zon weinig of geen ruimte. Donderdag kan de temperatuur wel oplopen tot meer dan 10 graden.

Komende 5 dagen Max. Min. Wind Woensdag 8° 4° Z 4 Donderdag 7° 5° Z 5 Vrijdag 7° 4° ZW 4 Zaterdag 9° 6° W 5 Zondag 10° 6° ZW 4

Bekijk hier het actuele weer