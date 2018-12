Twee mannen uit Hengelo zijn maandag opgepakt voor betrokkenheid bij de viervoudige moord in Enschede eerder deze maand. Het tweetal wordt ook verdacht van een zwaar geweldsincident in hun woonplaats, maakt de politie maandag bekend.

De verdachten zijn 32 en 57 jaar oud. De aanhoudingen vonden plaats in een woning in Hengelo en op de A1 ter hoogte van Enter.

Het incident in Hengelo vond op 7 november plaats. Hierbij werd volgens de politie een man mishandeld. Ook zou er gedreigd en geschoten zijn met een vuurwapen.

In Enschede kwamen op 13 november vier mannen door geweld om het leven. Dit was in een bedrijfspand aan de Van Leeuwenhoekstraat, waar mogelijk een growshop in gevestigd was. Twee van de slachtoffers waren eerder opgepakt in een zaak rond wiethandel.

Twee andere arrestanten op vrije voeten

De twee mannen die op diezelfde dag nog werden aangehouden in de omgeving van Dordrecht, worden niet langer verdacht van betrokkenheid bij de dood van het viertal en zijn al enige tijd op vrije voeten.

In het onderzoek naar beide misdrijven worden momenteel meerdere panden in Twente doorzocht. Om hoeveel en welke panden het precies gaat, is niet bekendgemaakt. De politie sluit meer aanhoudingen niet uit.

Er is een team van tachtig rechercheurs op de moordzaak gezet.

