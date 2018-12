De twee kopstukken van motorclub Caloh Wagoh die vorige week werden opgepakt, worden verdacht van betrokkenheid bij de liquidatie van de dertigjarige crimineel Jair Wessels vorig jaar, meldt het Openbaar Ministerie (OM) maandag.

Eerder op de dag werd al bekend dat er in de zaak een kroongetuige is die verklaringen over de liquidatie heeft afgelegd.

Een van de twee kopstukken is Greg R. (70). Hij zat eerder al korte tijd vast op verdenking van betrokkenheid bij de moord op Wessels, maar werd al snel vrijgelaten vanwege een gebrek aan bewijs.

Zijn advocaat Nico Meijering bevestigt de verdenking en laat weten dat het feitenmateriaal hem "geen zorgen baart". De advocaat kan niet zeggen of de aanhouding het gevolg is van de verklaring van de nieuwe kroongetuige, omdat zijn cliënt in beperking zit. Dat betekent dat advocaten en justitie niet inhoudelijk op zaken kunnen ingaan.

De twee mannen zijn maandag voorgeleid, hun voorarrest is met veertien dagen verlengd. Ze worden verdacht van medeplegen dan wel medeplichtigheid aan de moord. Dat kan erop wijzen dat zij de opdracht voor de liquidatie hebben gegeven

Volgens het OM houdt Caloh Wagoh zich bezig met geweldsmisdrijven en maakt de motorclub zich schuldig aan wapenbezit. Justitie vermoedt dat leden moorden uitvoeren in opdracht van andere criminelen.

Moord mogelijk gevolg van stelen drugs

Wessels werd vorig jaar op de parkeerplaats bij het station van Breukelen doodgeschoten. Naast de twee Caloh Wagoh-kopstukken, staan nog drie mannen terecht voor de liquidatie.

Howard K. uit Rotterdam en Tony de G. uit Schiedam worden gezien als de schutters. Patrick S. uit Breukelen zou Wessels naar het station toe hebben gelokt.

Kroongetuige verklaarde al eerder over Wessels

Tony de G., die nu kroongetuige is, legde eerder al een gedeeltelijke verklaring over de liquidatie af, waarin hij S. als lokker aanwees. De moord zou mogelijk het gevolg zijn van de diefstal van een partij drugs door de Amsterdammer.

De inhoudelijke behandeling van de zaak staat gepland voor dinsdag 27 en woensdag 28 november en dinsdag 4 december, maar die planning lijkt niet gehaald te worden. Dinsdag 27 november zal worden besproken hoe de zaak verder zal verlopen.