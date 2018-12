Een veertienjarige jongen in Zandvoort raakte gewond aan zijn hand toen zijn huis werd beschoten. Hij lag op dat moment in bed te slapen.

Of hij door een kogel of door rondvliegend glas gewond is geraakt, wordt nog onderzocht.

Het huis aan de Dr. C.A. Gerkestraat werd in de nacht van zondag op maandag rond 3.00 uur beschoten. De politie is nog op zoek naar mensen die iets hebben gezien of gehoord.