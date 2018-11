Een van de mannen die verdacht wordt van betrokkenheid bij de liquidatie van de crimineel Jaïr Wessels (30) heeft een verklaring afgelegd. Tony de G. heeft een overeenkomst met het Openbaar Ministerie (OM) gesloten om kroongetuige te worden.

Het OM laat maandag weten dat de man in ruil voor strafvermindering en bescherming openheid van zaken heeft gegeven over wat er precies is gebeurd op 7 juli 2017. Wessels werd die dag neergeschoten op een parkeerplaats op station Breukelen en overleed later die dag aan zijn verwondingen.

Voor de moord op de Amsterdamse crimineel staan in totaal drie mannen terecht. Howard K. uit Rotterdam en Tony de G. uit Schiedam worden gezien als de schutters, en Patrick S. uit Breukelen zou Wessels naar het station toe hebben gelokt.

Tony de G. legde eerder al een gedeeltelijke verklaring af over de liquidatie, waarin hij S. als lokker aanwees. De moord zou mogelijk het gevolg zijn van het stelen van een partij drugs door de Amsterdammer.

Kroongetuige legde over meerdere zaken verklaring af

Tony de G. en Howard K. kenden elkaar van motorclub Caloh Wagoh. Onlangs vond een grote poltieactie plaats tegen deze motorbende. Daarbij werd ook crimineel Greg R. aangehouden. Hij zat eerder korte tijd vast op verdenking van betrokkenheid bij de moord op Wessels, maar werd al snel vrijgelaten bij gebrek aan bewijs.

Volgens de advocaat van Howard K. heeft Tony de G. niet alleen in deze, maar over meerdere zaken verklaringen afgelegd. Het is goed mogelijk dat de inval bij Caloh Wagoh het gevolg is van deze verklaringen.

Gevolgen voor rechtszaak dinsdag besproken

Wat de gevolgen voor de rechtszaak zijn, is nog niet duidelijk. De inhoudelijk behandeling staat gepland voor dinsdag 27 en woensdag 28 november en dinsdag 4 december, maar die planning lijkt niet gehaald te worden. Dinsdag de 27e zal worden besproken hoe de zaak verder zal verlopen.

De verklaringen die de kroongetuige heeft afgelegd, moeten nog worden onderzocht. Wel zegt het OM de verklaringen te hebben getoetst op betrouwbaarheid en dat de positieve uitkomst daarvan tot de kroongetuigedeal heeft geleid.

Over de inhoud van de getuigenissen kan het OM nog niks zeggen.

