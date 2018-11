Maandag blijft het tamelijk grijs met eerst nog kans op wat lichte regen in het zuiden. De middagtemperatuur ligt opnieuw rond 5 graden, door de matige wind voelt het net als vandaag kouder aan.

In de vroege ochtend is het bewolkt, vooral in het zuiden en zuidoosten kan wat lichte (mot)regen vallen. De minima liggen tussen 1 en 4 graden. In Limburg kan lokaal mist ontstaan.

Overdag is het grotendeels bewolkt. Er kan nog steeds wat regen vallen, vooral in de zuidelijke helft van het land, maar in de loop van de middag wordt het vrijwel overal droog. Er staat een matige wind uit het oosten en het wordt slechts een graad of 5. Door de wind ligt de gevoelstemperatuur nog lager.

In de nacht van maandag op dinsdag blijven de wolkenvelden hangen, maar blijft het droog. De temperatuur zakt naar rond het vriespunt.

Dinsdag komt de zon eindelijk weer wat vaker tevoorschijn, vooral in het noorden. Het blijft echter wel fris, met maxima van 3 tot 5 graden en een matige oostenwind. Na dinsdag wordt het geleidelijk zachter, maar ook wisselvalliger met regelmatig regen.

Komende 5 dagen Max Min Wind Woensdag 7°C 1°C Z 4 Donderdag 10°C 5°C Z 5 Vrijdag 11°C 8°C ZW 5 Zaterdag 8°C 6°C Z 5 Zondag 10°C 6°C ZW 4

