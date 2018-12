Zondagavond kleuren ook in Nederland verschillende steden gebouwen oranje om aandacht te vragen voor geweld tegen vrouwen en meisjes. 25 november is door de Verenigde Naties uitgeroepen tot Internationale Dag voor de Uitbanning van Geweld tegen Vrouwen.

De Grote Kerk in Breda, filmmuseum EYE in Amsterdam en de Erasmusbrug en de Euromast in Rotterdam zijn zondag allemaal oranje verlicht en doen mee aan de internationale campagne om geweld tegen vrouwen te bestrijden.

De campagne is gestart door de Verenigde Naties op 25 november 1960. Die dag werden drie politiek activistische vrouwen vermoord in de Dominicaanse Republiek. De komende zestien dagen staan wereldwijd in het teken van de campagne.

In Nederland doen ten minste 32 gebouwen mee in 22 verschillende plaatsen, waaronder Eindhoven, Haarlem, Leeuwarden, Gouda, Leiden en Middelburg. Ook internationaal is er aandacht voor deze campagne.

'Meer dan helft vrouwen last van seksueel wangedrag'

Volgens de VN heeft een op de drie vrouwen wereldwijd last van geweld. Uit een rapport van onderzoeksbureau Rutgers blijkt dat 22 procent van de Nederlandse vrouwen in 2017 te maken heeft gehad met seksueel geweld. Bij de mannen was dat 6 procent.

Wordt zoenen of ongewenste aanrakingen meegenomen, dan liggen de percentages hoger, namelijk 53 procent van de vrouwen en 19 procent van de mannen.

Tienduizenden mensen lopen mars in Spanje

In Barcelona liepen tienduizenden mensen, veelal in paarse kleding, zondag in Madrid en andere Spaanse steden een mars ter gelegenheid van de campagne.

De demonstranten riepen leuzen en droegen borden met de teksten als 'Voor degenen die niet bij ons zijn' en 'Gerechtigheid'. In Madrid eindigde het protest met het voorlezen van de namen van de 44 vrouwen die vorig jaar in Spanje om het leven kwamen door huiselijk geweld.

Turkse politie stopt protest in Istanboel

In de Turkse stad Istanboel beëindigde de politie de mars. Op videobeelden van Turkse media is te zien dat veiligheidstroepen traangas gebruikten in de centrale winkelstraat om de demonstratie te stoppen. Geweld tegen vrouwen is een wijdverbreid probleem in de Turkse samenleving. Volgens een vrouwenrechtenplatform zijn alleen al in Turkije dit jaar meer dan 300 vrouwen gedood door geweld.

Ook in andere Europese steden werd betoogd tegen geweld tegen vrouwen. In Brussel deden zo'n vijfduizend mensen mee

