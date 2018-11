Op de poging om het MC Zuiderzee-ziekenhuis in Lelystad te 'omarmen' zijn zondagmiddag veel mensen afgekomen. Volgens Sjaak Kruis, fractievoorzitter van GroenLinks en een van de woordvoerders van de actie, gaat het om duizenden deelnemers.

"Er zijn heel veel mensen gekomen. Het hele plein staat volledig vol", aldus Kruis. De sfeer is volgens hem goed en strijdbaar. De aanwezigen willen dat sterker wordt ingezet op het behouden van een volwaardig ziekenhuis, aldus het raadslid.

"We laten via deze maatschappelijke druk merken hoe belangrijk dat is. Dit gebied telt 140.000 mensen. Het is gek dat daar straks geen volwaardig ziekenhuis meer voor is."

Het omarmen van het ziekenhuis gebeurt ook echt, aldus Kruis. "Het idee was een cirkel te maken, maar die wordt een aantal rijen dik. Mensen gaan hand in hand, arm in arm, schouder aan schouder om het ziekenhuis heen staan'', aldus het raadslid op het moment dat de omarming daadwerkelijk werd ingezet.

'Er is duidelijk een collectief belang'

Onder anderen burgemeester Ina Adema van Lelystad hield een toespraak. Ook de commissaris van de Koning, de burgemeester van Dronten en de locoburgemeester van Noordoostpolder zijn naar de manifestatie gekomen. "Dat toont duidelijk aan dat er een collectief belang is", aldus Kruis.

Ook de Lelystadse wethouder Elly van Wageningen is erbij. "Zo veel mensen die het ziekenhuis van Lelystad omarmen. Mooi!", schrijft ze op Twitter. Sommige aanwezigen hebben spandoeken meegenomen, met daarop teksten als 'Red onze ziekenhuizen'.

Afgelopen week bereikten de curatoren en ziekenhuis St Jansdal in Harderwijk een akkoord over de doorstart van de IJsselmeerziekenhuizen, waarvan de hoofdlocatie in Lelystad staat.

Kort daarvoor meldde minister Bruno Bruins van Medische Zorg dat als de doorstart van het failliete ziekenhuis in Lelystad slaagt, inwoners er nog terecht kunnen voor 70 tot 80 procent van de ziekenhuisbezoeken. Maar volwaardige afdelingen spoedeisende hulp en acute verloskunde zijn er voorlopig niet haalbaar.

