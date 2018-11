Burgemeester Paul Depla heeft zondag een woning aan de Amerstraat in Breda gesloten na een schietpartij van zaterdag. Hierbij zijn twee mannen gewond geraakt. In de woning van de vriendin van een van de twee slachtoffers is softdrugs gevonden. De woning is zowel vanwege het schietincident als de drugs gesloten.

De politie kreeg rond 19.35 uur een melding van het incident. Nadat de hulpdiensten ter plaatse waren, werd een 25-jarige man uit Oosterhout met een schotwond aangetroffen. Zijn vriendin was op dat moment ook aanwezig.

De gewonde man werd overgebracht naar het ziekenhuis. Ook werd de omgeving afgezet voor politieonderzoek. Hierbij zijn ook speurhonden ingezet.

Even later werd de politie gewaarschuwd over een tweede beschoten slachtoffer, een 26-jarige man uit Dordrecht. Deze man is nog niet gehoord.

Vriendin slachtoffer aangehouden wegens softdrugs

De politie heeft in kader van het onderzoek de woning van de vriendin van het 25-jarige slachtoffer doorzocht. In het huis is een hoeveelheid softdrugs aangetroffen. Daarop werd de vrouw aangehouden en meegenomen naar het politiebureau.

Burgemeester Depla heeft besloten om de woning direct te sluiten. Dit vanwege de schietpartij en de drugsvondst. "De veiligheid van omwonenden staat voorop. Dit wil je in je stad gewoon niet hebben en zeker niet midden in een woonwijk."

Volgens de burgemeester is dit in combinatie met de aangetroffen drugs reden om het pand te sluiten. "De politie onderzoekt nu wat er precies is gebeurd. Met de sluiting van het pand is de situatie voor nu gestabiliseerd."