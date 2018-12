Zondag zal op sommige plaatsen vooral druilerig verlopen. De bewolking blijft het weerbeeld bepalen. Het zal ongeveer 5 graden worden.

De ochtend begint met bewolking en in het zuiden en oosten met wat regen. In het oosten is tevens lichte sneeuwval mogelijk. In het noorden is het droger, maar door de opklaringen kan het daar wel kouder zijn en zelfs vriezen. Lokaal kan mist ontstaan.

Overdag wordt het net als zaterdag een grijze en waterkoude dag met veel bewolking en maxima van slechts een graad of 5. Het kan soms wat druilerig zijn, vooral in de oostelijke helft van het land. De wind komt uit het noordoosten en is zwak tot matig.

Ondanks de bewolking blijft het echter op de meeste plekken droog, in het noordwesten kan zelfs de zon even doorbreken.

In de nacht naar maandag blijft de bewolking hangen en valt er in het zuiden af en toe lichte regen. Maandag overdag verandert er weinig aan het weerbeeld en blijft het grotendeels droog. Dinsdag komt de zon wat vaker tevoorschijn.

Komende 5 dagen Max. Min. Wind Woensdag 8° 4° Z 4 Donderdag 7° 5° Z 5 Vrijdag 7° 4° ZW 4 Zaterdag 9° 6° W 5 Zondag 10° 6° ZW 4

