Bij een woningbrand in Venlo in de nacht van zaterdag op zondag is zeker één persoon gewond geraakt.

De brand brak rond 1.00 uur uit in een huis aan de Burgemeester Bloemartsstraat, in het centrum van de Limburgse stad. De gewonde is volgens De Limburger de bewoner van het pand, die zelf de brandweer had gewaarschuwd.

De persoon is overgebracht naar het ziekenhuis. Verschillende woningen in de wijk rondom de brand werden ontruimd en liepen rookschade op. Rond 2.00 uur werd het sein brand meester gegeven.

De oorzaak van de brand is nog niet bekend.

Wil jij elke ochtend direct weten wat je 's nachts gemist hebt en wat er die dag gaat gebeuren? Abonneer je dan nu op onze Dit wordt het nieuws-nieuwsbrief!