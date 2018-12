Zaterdag is het waterkoud met maximumtemperaturen tussen de 4 en 6 graden. Vooral in het zuiden en oosten van het land is er kans op regen.

Het is overwegend bewolkt en er trekt vanuit het zuiden een neerslaggebied over het land. De meeste regen valt daarom in het zuidoosten. In de loop van de middag en begin van de avond schuift dit gebied naar het oosten weer weg, hierdoor blijft het naar verwachting droog in het noordwesten van het land.

Er waait een zwakke tot matige noordoostenwind, waardoor het erg kil aanvoelt. Ook zondag blijft het koud met ongeveer vijf graden. Het wolkendek hangt nog steeds boven het land, maar het blijft wel overwegend droog. In de avond is er in het zuiden van het land kans op een klein beetje regen.

Maandag wordt het opnieuw koud met 3 tot 5 graden, maar laat de zon zich in het noorden alweer iets vaker zien. In het zuiden van het land is het wel nog bewolkt. Dinsdag daarentegen zullen er naar verwachting overal zonnige perioden zijn. Het blijft wel ook dan koud.

Zoals het nu lijkt krijgen we vanaf woensdagavond te maken met zachtere lucht, waardoor het donderdag rond de 8 graden wordt. Het gaat woensdag overdag wel regenen vanuit het westen. Ook donderdag zal er van tijd tot tijd regen vallen.

Komende 5 dagen Max. Min. Wind Woensdag 8° 4° Z 4 Donderdag 7° 5° Z 5 Vrijdag 7° 4° ZW 4 Zaterdag 9° 6° W 5 Zondag 10° 6° ZW 4

