Een zestigjarige man uit het Friese Jubbege is ernstig mishandeld in zijn woonplaatst. Volgens de politie is hij in de nacht van vrijdag op zaterdag tijdens een ruzie met een voorwerp op zijn hoofd geslagen.

Het incident gebeurde op de Schoolweg, die is afgezet door de politie. Er wordt onder meer onderzocht wat er precies is voorgevallen. De zoektocht naar de mogelijke verdachte is nog in volle gang.

Het slachtoffer is ernstig gewond naar het ziekenhuis gebracht.

