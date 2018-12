Vijf mensen worden ervan verdacht dat ze op 22 oktober een verdacht pakket hebben achtergelaten bij het provinciehuis van Flevoland. Het gebouw in Lelystad was een paar uur lang ontruimd, de omgeving werd afgezet en het treinverkeer lag deels plat.

Het gaat om drie vrouwen uit Emmeloord, Schagen en Amsterdam en om twee mannen uit Lelystad. Ze zijn deze week aangehouden en verhoord.

Op 4 januari moeten ze voor de rechter komen. Dan zal ook blijken of er een verband is met spandoeken met teksten over de Oostvaardersplassen die bij het provinciehuis waren opgehangen. Kort ervoor had de provincie besloten om zeker duizend edelherten in dat natuurgebied te laten afschieten.

Volgens de krant De Stentor zat er een dildo in het pakket, maar het Openbaar Ministerie (OM) doet daar geen uitspraken over.

