Het gezin dat begin augustus werd aangehouden in het Zeeuwse Domburg in een politieonderzoek naar een reeks inbraken, wordt verdacht van 160 auto- en camperinbraken aan de Zeeuwse en Zuid-Hollandse kust. Van de acht gezinsleden worden zes verdacht van betrokkenheid.

De politie kwam het gezin op het spoor nadat enkele verdachten op camerabeelden waren vastgelegd. Het gaat om een 43-jarige man, een 41-jarige vrouw, vier kinderen tussen de vijftien en twintig jaar oud en twee andere minderjarige kinderen van elf en een jaar oud.

Begin augustus werd het gezin in een camper in Domburg aangehouden. In hun camper werden verschillende goederen in beslag genomen, waaronder laptops, sieraden, geld en koffers.

Momenteel zitten de ouders en twee meerderjarige kinderen van twintig en achttien jaar oud nog vast. Twee minderjarige kinderen zijn in vrijheid gesteld en in een pleeggezin geplaatst. Zij zijn nog wel verdachten in de zaak.

De twee jongste gezinsleden, een elfjarige jongen en een eenjarig meisje, zijn geen verdachten. Voor hen is opvang geregeld.

Vermoedelijk ook verantwoordelijk voor inbraken België

Uit onderzoek van de politie is gebleken dat een van de kinderen in opdracht van de vader geld heeft opgenomen met een gestolen pinpas.

De politie vermoedt dat het gezin ook verantwoordelijk is voor verschillende inbraken langs de Belgische kust. Verder worden de ouders verdacht van leidinggeven aan een criminele organisatie. De groep zou dagelijks parkeerplaatsen afstruinen en meerdere auto- en camperinbraken per dag plegen.

Verdachten hebben geen geldige identiteitsbewijzen

De verdachten hebben niet de Nederlandse identiteit en hebben ook geen geldige identiteitsbewijzen. Drie van hen hebben valse Italiaanse documenten.

De pro-forma rechtszaak start op 4 december.