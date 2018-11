Diana S. (55), de echtgenote van de voor mishandeling veroordeelde vader Henk Koelewijn uit Bunschoten, is vrijdag voor de rechtbank in Utrecht veroordeeld tot een voorwaardelijke celstraf van vier maanden. De rechter oordeelt dat ze haar kinderen niet heeft beschermd tegen de agressie van haar man.

De vader sloeg de kinderen regelmatig hard, vaak met een lat. Hun moeder greep wel in, maar zorgde er niet voor dat het geweld definitief stopte. "U had met ze weg kunnen gaan. U bent verplicht om te zorgen dat uw kinderen veilig zijn. Zij zijn van u en uw echtgenoot afhankelijk, afhankelijk van uw bescherming", stelde de rechtbank.

Scheiden van de man van wie ze beweerde zielsveel te houden, was voor S. uit religieus oogpunt geen optie. Maar zij had naar de opvatting van de rechtbank wel de politie kunnen inschakelen. Door haar nalaten ging de stelselmatige mishandeling van het grote aantal kinderen door over een periode van minimaal twaalf jaar.

De rechtbank weegt in de straf mee dat S. niet zelf heeft mishandeld. Ook is er in het vonnis rekening mee gehouden dat de kinderen hun moeder weinig tot niets kwalijk nemen. Vrijwel alle kinderen verklaarden dat S. een zorgzame moeder was, die volledig afhankelijk was van haar echtgenoot K., en hem niet aankon.

K. werd in mei veroordeeld tot twee jaar cel voor de jarenlange mishandeling van tien van zijn negentien kinderen en het meerdere keren tijdelijk opsluiten van vijf kinderen. Ook geldt er een contactverbod voor de vader. Hij ging in hoger beroep tegen zijn vonnis.

S. noemde beschuldigingen 'bullshit'

K. stelde tijdens de zitting in mei dat de verklaringen die de kinderen over hem hadden gedaan, verzonnen waren. Zij zouden wraak hebben willen nemen omdat hij aangifte had gedaan wegens diefstal tegen een aantal van hen. Ook S. ontkende de harde beschuldigingen van de kinderen tegen haar man, en noemde deze "bullshit".

De minderjarige kinderen zijn door de mishandelingen uit huis geplaatst. De ouders zijn het gezag over hen kwijt.

Het Openbaar Ministerie (OM) had zes maanden voorwaardelijke celstraf geëist tegen de vrouw.

