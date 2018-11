Het blijft vrijdag op de meeste plekken droog, alleen in de ochtend is er in het zuidwesten en westen kans op wat lichte regen. In de loop van de dag breek de zon steeds vaker door.

De dag begint op een aantal plekken in het land wat nevelig en bewolkt. Het kan lokaal ook mistig zijn in de vroege ochtend. Er waait een zwakke tot matige oostenwind.

Met temperaturen rond de 8 of 9 graden in het zuiden van het land en zo'n 5 graden in het noorden wordt het iets warmer dan de afgelopen dagen. In de avond neemt vanuit het zuiden de bewolking weer wat toe.

Het laatste weekend van november zal nat verlopen. Zaterdag schuift er een lagedrukgebied over het land waardoor er van tijd tot tijd regen of motregen zal vallen. Het zuiden heeft in de ochtend al te maken met buien, het noorden pas in de loop van de middag.

Zondagochtend kan er in sommige regio's nog af en toe een drup regen vallen, maar in de loop van de dag wordt het bijna overal droog. Beide weekenddagen wordt het koud met temperaturen rond de 3 tot 6 graden.

Na het weekend zal het weer wat opklaren en maken de buien plaats voor droge periodes. De koude lucht blijft het eerste deel van de nieuwe week wel in het land.