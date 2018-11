Een 25-jarig lid van de Groningse studentenvereniging Vindicat is donderdag in hoger beroep veroordeeld tot een boete van 1.000 euro voor de mishandeling van een aspirant-lid tijdens de ontgroening in 2016.

Tijdens de ontgroening stond hij op het hoofd van het 19-jarige aspirant-lid. Het slachtoffer heeft hierbij een hersentrauma opgelopen.

De aspirant-leden van de studentenvereniging moesten tijdens de ontgroening in de zomer van 2016 in een donkere kamer in de sociëteit tegen een muur staan.

Het slachtoffer moest met zijn buik op de grond gaan liggen en zijn hoofd gedraaid met een wang op de betonnen vloer leggen. De verdachte stond vervolgens met zijn voeten op zijn slaap.

Verdachte zou klap hebben gehad van aspirant-lid

De 25-jarige student zou voorafgaand aan de ontgroening bij een café een klap hebben gekregen van het aspirant-lid en wilde daarom een voorbeeld stellen naar de andere 'feuten'. Volgens de verdachte heeft hij alleen "gecontroleerd druk" uitgeoefend.

De verdachte werd vorig jaar november voor zware mishandeling veroordeeld tot 240 uur werkstraf en een celstraf van 31 dagen, waarvan 30 voorwaardelijk. Hij ging hierop in hoger beroep.

Volgens hof geen sprake van zware mishandeling

In de ogen van het hof is er geen sprake van zware mishandeling. Het slachtoffer heeft verklaard dat hij had geschreeuwd van de pijn. Dat wordt niet bevestigd, door verdachte B. noch getuigen, constateert de rechter.

Evenmin is komen vast te staan dat het slachtoffer een schedelbasisfractuur heeft opgelopen. Dit was het geval volgens de ouders van de jongen, die een medische achtergrond hebben. Deskundigen waren op dit punt terughoudend in hun conclusies.

De advocaat van B. had om vrijspraak gevraagd omdat het om een spelsituatie ging, waar vernedering bijhoort. Door deel te nemen aan de ontgroening had het aspirant-lid impliciet toestemming gegeven, vond de raadsman. Het hof oordeelt dat een nieuweling een dergelijke mishandeling echter niet kan verwachten.

