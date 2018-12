De lanceerstandaards die vuurwerkverkopers meeleveren zijn niet veilig genoeg, blijkt uit onderzoek van het Nederlands Forensisch Instituut (NFI). Leveranciers moeten daarom snel een veilige variant leveren.

Dit jaar zijn dergelijke 'stabilisatiemechanismes' voor het eerst verplicht bij de verkoop van vuurpijlen. Dat besluit nam het kabinet begin dit jaar.

Geen van de standaards komt door de keuring. De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT), die de testen deed, eist daarom een veilige variant die niet stuk kan gaan of kan omvallen.

Volgens de ILT zijn sommige lanceerbuizen namelijk niet stabiel genoeg. Verschillende constructies zijn getest met droog en windstil weer; sommige functioneren behoorlijk, maar er zijn twijfels over hoe ze functioneren als de weersomstandigheden slechter zijn.

Daarnaast blijken standaards van karton en kunststof niet stevig genoeg en scheuren deze snel bij het afsteken van een vuurpijl.

Staatssecretaris Van Veldhoven wil meer onderzoek

"Er zijn naast de nu geteste lanceerstandaards diverse andere standaards op de markt", schrijft staatssecretaris Stientje van Veldhoven (Infrastructuur en Waterstaat) donderdag aan de Tweede Kamer.

"Het is van belang dat met het oog op de aankomende jaarwisseling snel duidelijk wordt welke standaards aan de stabiliteitseisen voldoen. Ik zal mede daarom zelf per ommegaande een onafhankelijk deskundige met expertise op dit terrein verzoeken om een quickscan te doen van de standaards die op de markt beschikbaar zijn en de stabiliteit daarvan."

Het is primair aan de vuurwerkimporteurs om standaards aan de ILT aan te leveren voor een test op stabiliteit, schrijft Van Veldhoven. "Ik roep de vuurwerkimporteurs dan ook op om snel werk te maken van lanceerstandaards die wel aan de eisen voldoen."

'Maatregel voor de bühne'

De vuurwerkbranche is niet blij met de aanbevelingen. Woordvoerder Leo Groeneveld zegt in het AD dat de verplichte verkoop van lanceerstandaards vooral een maatregel voor de bühne is. "De pijl afschieten vanuit een fles water werkt net zo goed." Er zouden voor Nederland zo'n 250.000 afschietbuizen die in China gekocht worden nodig zijn.

Volgens Groeneveld "dreigt een Oud en Nieuw zonder vuurpijlen". Daarentegen is de omzet van vuurpijlen slechts "7 procent van het totaal", omdat daarnaast veel andere soorten vuurwerk worden verkocht.

Hij wil de conclusies van het onderzoek aanvechten. "We verkopen deze standaards al jaren en ook was al lang bekend dat we deze installaties ook dit jaar zouden gaan verkopen nu ze verplicht zijn gesteld. Dus om dan in november te gaan testen en ons hiermee op te zadelen, dat kan echt niet."

