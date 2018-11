Een woning aan Daalwijk in Amsterdam-Zuidoost is woensdagavond beschoten door een nog onbekende persoon. De 23-jarige bewoner van het flatgebouw raakte hierbij gewond. Zij is naar het ziekenhuis gebracht.

Een nog onbekend persoon loste rond 20.30 uur een schot op een woning op de achtste verdieping van het gebouw. Volgens de politie vormde het projectiel een inslag op het raam.

De politie sluit niet uit dat het projectiel vanaf een woning of het dak van een andere woning is afgevuurd. Vermoedelijk kwam het schot uit de richting van de Dolingadreef of de Bernard Shawsingel.

De politie is nog op zoek naar getuigen.