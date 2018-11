De 45-jarige Ingmar S. is donderdag door de rechtbank Midden-Nederland veroordeeld tot zeven jaar cel voor het ontvoeren, verkrachten en beroven van een vrouw in Breukelen in maart dit jaar.

Naast de celstraf van zeven jaar, moet de man een schadevergoeding van 27.000 euro betalen. Het Openbaar Ministerie (OM) had tien jaar cel tegen de man geëist.

De rechtbank heeft in de straf meegewogen dat het gedrag van de, voor haar onbekende, man zeer "beklemmend en beangstigend" moet zijn geweest, waarbij hij haar "weerloos en verslagen" heeft laten voelen.

Ook heeft hij tijdens het plegen van de delicten meerdere momenten gehad om zich te bedenken. De rechtbank neemt het S. "zeer kwalijk" dat hij die momenten "onbenut" heeft gelaten.

Vrouw werd twee keer verkracht

Het slachtoffer van de 45-jarige S. reed op 15 maart in haar auto naar haar werk. Op het moment dat ze stopte, klopte S. op haar raam. Het slachtoffer vermoedde dat de man haar iets wilde vragen, waarop ze de deur ontgrendelde. Hierop zou S. zijn ingestapt en de vrouw hebben bedreigd met, wat later bleek, een nepvuurwapen.

De ogen van de vrouw werden afgeplakt en haar handen vastgebonden. In de bosjes in het Utrechtse dorp Nieuwer ter Aa heeft de dader zijn slachtoffer voor het eerst verkracht, waarbij de man sokken in de mond van de vrouw stopte.

Vervolgens reed hij met het slachtoffer onder een kleed op de achterbank terug naar zijn eigen auto. Hij duwde haar in de achterbak en reed naar een trailer die geparkeerd stond in het dorp Woerdense Verlaat. Daar verkrachtte hij haar nogmaals.

Dader zegt zich niks te kunnen herinneren

S. zei tijdens de rechtszaak in Utrecht dat hij zich niks kon herinneren van de gebeurtenissen. Toch gaf hij de politie eerder een gedetailleerde verklaring over de verkrachtingen en de manier waarop hij naar schatting drie uur lang met de vrouw heeft rondgereden.

Uit een rapport van het Pieter Baan Centrum is gebleken dat de 45-jarige Nieuwkoper volledig toerekeningsvatbaar is. Hij had een goede baan, geen financiële zorgen en een stabiele gezinssituatie. Het blijft dan ook onduidelijk hoe S. tot zijn daden is gekomen.

De dader en zijn advocaat waren niet bij de uitspraak aanwezig.