Het weerbeeld op donderdag lijkt sterk op dat van woensdag. Bewolking heeft de overhand, maar het blijft in het hele land droog.

In het noorden van het land is het donderdag overwegend bewolkt, maar in het zuiden en midden van het land breekt in de loop van de dag de zon vaker door. Het wordt tussen de 3 en 7 graden en er waait een zwakke tot matige oostenwind.

In de nacht naar vrijdag is het vrijwel helder en is er opnieuw kans op lichte nachtvorst. De vrijdag start mistig, pas in de middag zullen er wat opklaringen zijn. Het blijft op de meeste plekken droog en het waait iets minder hard dan in de voorgaande dagen. Het wordt maximaal 4 tot 8 graden.

In het weekend hebben we te maken met veel bewolking. De zaterdag start mistig en het zal voornamelijk grijs blijven. Het kwik zal oplopen tot zo'n 6 graden en er is af en toe kans op een kleine bui. Zondag blijft het overwegend droog en wordt het iets warmer met 4 tot 8 graden.

Komende 5 dagen Max. Min. Wind Woensdag 8° 4° Z 4 Donderdag 7° 5° Z 5 Vrijdag 7° 4° ZW 4 Zaterdag 9° 6° W 5 Zondag 10° 6° ZW 4

