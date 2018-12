Het Openbaar Ministerie (OM) heeft tegen twee mannen uit Nijmegen (22 en 24 jaar) zeven jaar celstraf geëist voor hun betrokkenheid bij een overval op een 74-jarige vrouw.

Zij werd op 3 november vorig jaar overvallen in haar woning in het Gelderse Malden. Tegen een derde verdachte, een 27-jarige man uit Nijmegen, is een gevangenisstraf geëist van drie jaar.

Tijdens de rechtszitting sprak de officier van justitie over een "brute en laffe woonoverval". Het slachtoffer is bedreigd met een doorgeladen vuurwapen, gekneveld en opgesloten in de kelder van de woning. De overvallers maakten tassen, sieraden, zonnebrillen, zilveren beeldjes en een auto buit.

Ze kwamen binnen door een bal in de tuin van het slachtoffer te schieten, en daarna aan te bellen met de vraag of ze de bal mochten pakken.

Gestolen spullen aangetroffen bij mannen

Volgens de officier is de betrokkenheid van de verdachten duidelijk gebleken. Zo zijn in de woningen waar de mannen verbleven spullen gevonden die uit het huis van de vrouw waren gestolen. Ook opgenomen telefoongesprekken wijzen daarop. De drie mannen is ook nog handel in soft- en harddrugs ten laste gelegd.

Tegen de 27-jarige is een lagere celstraf geëist dan tegen de twee andere verdachten omdat hij volgens de officier niet medeplichtig is aan de woningoverval. De officier acht hem wel schuldig aan onder meer zogenoemde opzetheling van de auto die werd buitgemaakt.