Het slachtoffer en de verdachte van de dodelijke steekpartij dinsdag in Veghel woonden in hetzelfde huis. De steekpartij volgde op een ruzie in de woning aan de Dahliastraat, aldus de politie.

De identiteit van de omgekomen man is nog niet officieel vastgesteld. Hij bezweek op straat aan zijn verwondingen.

De 24-jarige medebewoner raakte gewond bij het incident en is aangehouden nadat hij in het ziekenhuis was behandeld. Hij zit vast.

De aanleiding van de steekpartij wordt nog onderzocht.

De Dahliastraat ligt in een woonwijk in Veghel, dat onderdeel van de gemeente Meierijstad is.