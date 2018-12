De hoofdverdachte van de aanslag op vier fietstoeristen in Tadzjikistan is woensdag veroordeeld tot levenslang, melden bronnen in het Aziatische land aan de NOS. Bij de aanslag in juli kwam een Nederlander om het leven, een andere Nederlander raakte gewond.

Het zou gaan om Hussein Abdusamadov, de enige nog levende dader, meldt de NOS woensdag.

Twee anderen zouden zijn veroordeeld tot 16 jaar celstraf en twaalf mannen zouden 1,5 tot 2 jaar hebben gekregen. Hen zou worden aangerekend dat ze wisten van de plannen voor de aanslag, maar niet hadden ingrepen.

Bij de aanslag in juli kwamen vier mensen om het leven, onder wie de Nederlander René Wokke. Zijn partner raakte niet levensgevaarlijk gewond en werd naar een plaatselijk ziekenhuis gebracht. De andere slachtoffers kwamen uit Zwitserland en de Verenigde Staten.

De groep trok fietsend door Tadzjikistan toen ze plotseling werden aangereden. De inzittenden van de auto stapten vervolgens uit en staken in op de fietsers.

Tijdens de aanhouding kwamen vier van de vijf verdachten om het leven.

Islamitische partij volgens Tadzjiekse minister brein achter aanslag

De Tadzjiekse minister van Binnenlandse Zaken suggereerde tijdens een persconferentie in juli dat de verboden partij Islamitische Wederopstanding achter de aanslag zou zitten.

De verbannen leiders van de partij zeiden in een reactie dat dit onzin is. "Wij hebben er niets mee te maken. Dat zijn geruchten en aannames. Ook willen we alle slachtoffers en nabestaanden condoleren", stelde de partij toen.