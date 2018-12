Het ministerie van Justitie en Veiligheid onderzoekt of er bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) fouten zijn gemaakt bij het beoordelen van bezwaarschriften van statushouders. Hiertoe is besloten na een incident met een senior medewerker in Zwolle.

Volgens de man zijn tientallen dossiers mogelijk op een verkeerde wijze behandeld, meldt NRC woensdag. De medewerker werd vorige maand geschorst, omdat hij had afgeweken van het zogenoemde 'vierogenprincipe'. Volgens de regels mogen medewerkers niet twee keer over één zaak beslissen.

De medewerker eiste maandag voor de rechtbank weer te mogen werken. Hierbij vertelde de man dat hij onder druk van zijn chef veertig zaken moest behandelen, terwijl hij ook al de oorspronkelijke beoordelaar was. Onder zijn tweede beslissing zette hij de naam van zijn leidinggevende of een andere bevoegde collega.

Volgens NRC ontkent de IND dat oorspronkelijke beoordelaars zaken opnieuw moeten behandelen. Een vertegenwoordiger zou in de rechtbank hebben verklaard dat de dienst direct heeft ingegrepen toen in oktober bleek dat één keer was afgeweken van het vierogenprincipe.

Maar volgens de medewerker, naar wie een integriteitsonderzoek is ingesteld, komt het vaker voor dat iemand zich twee keer over dezelfde zaak buigt. Hiermee zou de dienst tijd willen besparen. De IND kampt met een groot personeelstekort doordat dit jaar meer migranten naar Nederland zijn gekomen dan verwacht.

