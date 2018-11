De zon zal woensdag van tijd tot tijd schijnen en het blijft vrijwel overal in Nederland droog. De temperatuur stijgt naar zo'n 4 tot 7 graden.

Dinsdagavond viel de eerste natte sneeuw van het najaar in Drenthe, Overijssel en Groningen. De neerslag trok in de avond over het land, maar rond middernacht was het op de meeste plekken weer droog.

In de nacht van dinsdag op woensdag was er alleen in het zuidwesten van Nederland kans op neerslag. Op de plekken waar regen of natte sneeuw viel, is er kans op gladheid.

Woensdag zal de zon van tijd tot tijd schijnen en blijft het overal droog. In de middag wordt het tussen de 3 en 7 graden. Er staat een zwakke tot matige oostenwind.

Donderdag en vrijdag verandert er niet veel aan het weerbeeld. De wind zal wel iets meer afzwakken en vrijdag zal het naar verwachting enkele graden warmer worden.

Komende 5 dagen Max Min Wind Donderdag 5°C -1°C O 3 Vrijdag 6°C -1°C ZO 2 Zaterdag 5°C 1°C O 2 Zondag 5°C 2°C O 3 Maandag 5°C 2°C O 3

