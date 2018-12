Scootmobielen zijn momenteel niet veilig genoeg en moeten zo snel mogelijk worden aangepast om het aantal zware ongevallen te verminderen, stelt de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV) op basis van onderzoek.

De SWOV deed onderzoek naar 35 ernstige ongelukken met de elektrische voertuigen, schrijft onder meer de NOS. Daarvan hadden negen ongelukken een dodelijke afloop.

Volgens cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) is het aantal verkeersdoden onder scootmobielrijders tussen 2010 en 2015 verdubbeld: van 19 naar 41. In 2016 in 2017 waren er respectievelijk 38 en 25 verkeersdoden onder gebruikers van gemotoriseerde gehandicaptenvoertuigen, zoals de scootmobiel.

In het rapport van de SWOV, dat woensdag gepubliceerd wordt, worden een aantal onveiligheden uiteengezet. Ten eerste blijkt dat bestuurders in gevaarlijke situaties snel de gashendel op het stuur inknijpen, terwijl die juist moet worden losgelaten om te stoppen. De SWOV pleit daarom voor een aparte rem op het voertuig.

Scootmobiel is niet stabiel genoeg

Ook blijkt uit het onderzoek dat de scootmobiel niet stabiel genoeg is. De elektrische voertuigen raken snel uit balans, wanneer de weg niet effen is of obstakels bevat. Dit kan ook gebeuren bij abrupte en grote stuurbewegingen, bijvoorbeeld als een bestuurder voor een ander voertuig of andere persoon moet uitwijken.

De SWOV wil verder dat fietspaden worden verbreed en dat de stoepranden ernaast worden verwijderd. Bovendien zouden zichtbare oversteekplekken en het beter afstemmen van verkeerslichten op de snelheid van de voertuigen tot een daling van het aantal ongelukken kunnen leiden.

Wil jij elke ochtend direct weten wat je 's nachts gemist hebt en wat er die dag gaat gebeuren? Abonneer je dan nu op onze Dit wordt het nieuws-nieuwsbrief!