Tachtig rechercheurs werken aan het onderzoek naar de schietpartij in Enschede waarbij vorige week vier mannen om het leven werden gebracht.

De politie heeft nog veel vragen over wat het viertal in het pand aan de Van Leeuwenhoekstraat deed en waarom ze zijn doodgeschoten, bleek dinsdag in het televisieprogramma Opsporing Verzocht.

"Er gaan de wildste verhalen rond, we willen graag weten of er een verband is met eerdere zaken. Ook om meer slachtoffers te voorkomen", aldus de politiewoordvoerder.

Na de fatale schietpartij maakte de politie bekend dat twee van de vier dode mannen eerder waren opgepakt in een zaak rond wiethandel.

In het pand waar ze werden doodgeschoten, vond de politie in juni gedroogde henneptoppen. In afwachting van hun strafzaak waren ze vrijgelaten. Of de wiethandel ook met de dodelijke schietpartij te maken heeft, is nog onduidelijk.

