Het Openbaar Ministerie (OM) heeft woensdag twintig jaar geëist tegen Hüseyin A., omdat justitie de man verantwoordelijk houdt voor het verkrachten en doden van Milica van Doorn in 1992. Het wordt A. extra kwalijk genomen dat hij altijd heeft gezwegen.

Het OM verdacht de 48-jarige man uit Zaandam in eerste instantie van moord, maar acht dat niet bewezen. Wel leggen ze hem gekwalificeerde doodslag ten laste. Dit betekent dat de dader iemand doodt om een ander misdrijf te verhullen, in dit geval verkrachting.

Twintig jaar was de maximale straf voor dit type delict in 1992 en dat maximum moet ook nu worden gehanteerd.

A. werd in 2017 aangehouden na een DNA-verwantschapsonderzoek. Hij was zelf een van de twee weigeraars. Zijn broer meldde zich echter wel en zo kon de verdachte worden gearresteerd. Vervolgens werd bij A. bloed afgenomen. Zijn DNA bleek overeen te komen met het aangetroffen spermaspoor in het lichaam van Van Doorn.

De vrouw verdween in 1992 in de avond van 7 op 8 juni. Haar lichaam werd op de ochtend van Tweede Pinksterdag gevonden in een vijver achter de Sint-Jozefkerk in Zaandam. Ze bleek te zijn verkracht en haar hals was doorgesneden.

"Aan de verwondingen aan haar lichaam was duidelijk te zien dat Van Doorn hevig verzet had geboden", aldus de officier op zitting. "Wij zien de verkrachting en het doden van de vrouw als één en samenhangend delict. Het sperma is dus een daderspoor."

Man verklaarde aanvankelijk over te zijn genomen door een geest

Al die tijd werd niemand aangehouden. Wel hadden getuigen rond de tijd van de verdwijning van Van Doorn een man zien fietsen richting de plek waar haar lichaam uiteindelijk werd gevonden.

Na zijn aanhouding in december 2017 verklaarde A. dat hij deze man op de fiets was. Hij was een vrouw tegengekomen die hem had uitgescholden. Daarna werd hij naar eigen zeggen overgenomen door een geest en wist hij niet meer wat er verder was gebeurd.

Maandag trok A. deze verklaring in en zei hij alles te hebben verzonnen. Hij had naar eigen zeggen gelogen uit schaamte. A. zou tijdens zijn huwelijk een kortstondige seksuele relatie met Van Doorn hebben gehad. Dit zou verklaren dat er sperma van hem was aangetroffen.

De man zou haar op 5 of 6 juni voor het laatst hebben gezien en ook toen zouden ze seks hebben gehad.

Verdachte heeft verklaring mogelijk samen met familie verzonnen

"Deze verklaring dient volledig terzijde te worden geschoven als absoluut ongeloofwaardig", verduidelijkte het OM. De officieren van justitie wezen erop dat de vrouw vanaf 5 juni tot het moment van haar dood continu in het gezelschap van anderen of thuis is geweest.

Ook zijn er de heimelijk in de gevangenis opgenomen gesprekken tussen A. en zijn vrouw en dochters. In deze conversaties lijkt het er sterk op dat A. met zijn familie een verklaring aan het verzinnen was.

Zo brengt zijn dochter naar voren dat hij kan zeggen dat Van Doorn zijn geliefde was. In een later gesprek zegt de vrouw van A.: "Je hebt het gedaan, je hebt niet gedood. Zo is het gegaan, zo moet je het zeggen." Zijn dochter vult aan: "Je moet verstandig zijn. Van een leugen is niemand doodgegaan. Je moet je verstand gebruiken."

A. sluit dit gesprek af met de woorden: "Dat ga ik zeggen. Dat ga ik doen."

Volgens de advocaat van A., Tom van Assendelft de Coningh, moeten deze gesprekken alleen als "paniekopmerkingen" van familieleden worden gezien.

Familie Van Doorn vraagt om gerechtigheid

De zussen en vader van Van Doorn zeiden maandag in hun slachtofferverklaring te hopen op gerechtigheid en vroegen de rechter bij monde van hun advocaat, Richard Korver, de man achttien jaar cel op te leggen. De moeder van Van Doorn kon niet bij de zitting aanwezig zijn, omdat ze te ziek was.

Korver zei in een eerste reactie namens de familie dat "de strafeis niet hoger kon" en ze er daarom tevreden mee zijn. "Wel is wrang dat de vordering ook maar het maximum van 680,67 euro van destijds heeft en dat het OM daar niet van afwijkt."

Korver voegde eraan toe dat de familieleden beginnen te beseffen dat de zaak op zijn einde loopt en ze nooit zullen weten wat er precies is gebeurd, omdat de verdachte niks zegt. "Een emotionele dag", aldus Korver.

De rechtbank doet op 11 december uitspraak.