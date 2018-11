De eerste sneeuw van het najaar is dinsdag gevallen in Drenthe, Overijssel en Groningen. Het gaat volgens Weerplaza om voornamelijk natte sneeuw.

Lokaal kan sneeuw op bijvoorbeeld auto's blijven liggen, aldus het weerbureau. "De intensiteit is niet groot genoeg dat er echt een sneeuwdek ontstaat", vertelt meteoroloog Ben Lankamp. "Maar je ziet wel de vlokken vallen."

De komende uren trekt de neerslag vooral over Drenthe, Groningen en Friesland, evenals de noordelijke helft van Overijssel. Daar kan volgens Lankamp de winterse neerslag vallen. In de meeste plaatsen wordt het tegen middernacht weer droog.

's Nachts is er in zuidwesten van Nederland kans op regen. "Heel misschien ook natte sneeuw." Op de plekken waar regen of sneeuw is gevallen of gaat vallen, is kans op lokale gladheid. De meteoroloog verwacht dat de gladheid woensdag rond 8.00 uur verdwenen is.

