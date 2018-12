Bij een steekincident in Veghel zijn dinsdag een dode en een gewonde gevallen. De laatstgenoemde persoon is in het ziekenhuis aangehouden.

Hulpdiensten vonden het eerste slachtoffer voor een huis aan de Dahliastraat, waarna tevergeefs geprobeerd werd de persoon te reanimeren. Eén man lag gewond in de woning en is naar het ziekenhuis gebracht.

De politie vermoedt dat de twee personen ruzie hadden. De gewonde is in het ziekenhuis aangehouden als verdachte. Volgens de politie lijken zijn verwondingen "mee te vallen" en is hij aanspreekbaar.

Meerdere eenheden zijn aanwezig op de Dahliastraat. Een traumahelikopter landde in de buurt om assistentie te verlenen bij de hulpverlening. De steekpartij vond rond 16.00 uur plaats.

De politie Oost-Brabant zegt druk bezig te zijn met het onderzoek ter plaatse. Er wordt onder meer onderzocht wat voorafgaand aan de steekpartij heeft plaatsgevonden.

De Dahliastraat ligt in een woonwijk in Veghel, dat onderdeel van de gemeente Meierijstad is.

