De politie heeft dinsdagochtend veertien mensen aangehouden bij een grote drugsactie in Limburg. De actie richtte zich vooral op de Westelijke Mijnstreek in de buurt van Sittard-Geleen.

In totaal is de politie 29 panden in Limburg, Gelderland en Noord-Brabant binnengevallen. De politie nam 1.600 wietplanten, 1.900 stekken, 14 auto's en boten met een waarde van 120.000 euro, 25.000 euro cash, meerdere wapens, computers en telefoons in beslag.

Bij de actie waren tweehonderd medewerkers van het Openbaar Ministerie (OM), de politie, de Belastingdienst, het ministerie van Defensie en het Team Ondermijning Limburg betrokken.

Volgens een woordvoerder van politie en justitie richt het onderzoek zich niet op de loopjongens, maar op de kern van de organisatie die zich met de wietteelt in de regio rond Sittard bezighoudt. Deze mensen veroorzaken een ondermijning van de samenleving, aldus de politie.

Burgemeester Sjraar Cox van Sittard sprak over onrust in veel wijken. "Een bepaalde groep mensen waant zich onaantastbaar en veroorzaakt veel onrust in de eigen woonomgeving", weet hij.

Hij sprak van een aantal onderling verbonden netwerken van criminelen, die deels in elkaar overlopen. "Zo'n web hebben we dinsdag aangepakt", aldus Cox.

Growshops zijn 'spin in web'

Growshops en groothandels vormen volgens de politie "de spin in het web" van de georganiseerde hennepteelt. "Zij leveren de materialen die nodig zijn om kwekerijen op te zetten en vervullen daarmee een belangrijke faciliterende rol."

De politie zegt constant toezicht te houden op de invloed van hennepteelt in de 'bovenwereld'. Op die manier wil de politie het de telers en verkopers onmogelijk maken.

Die aanpak maakt niet alleen vervolging mogelijk, maar zorgt er ook voor dat panden gesloten worden, huurcontracten worden opgezegd en illegaal vermogen wordt afgepakt. "Zo maken wij wijken en buurten weer veiliger", aldus de politie.

