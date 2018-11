De politie heeft een 51-jarige Schiedammer aangehouden in verband met de moord op ggz-directeur Rob Zweekhorst, bijna vijf jaar geleden.

De aanhouding is het resultaat van een onderzoek "dat nooit heeft stilgestaan", aldus de politie.

De toen 44-jarige Zweekhorst werd volgens de politie op 1 januari 2014 het slachtoffer van een persoonsverwisseling. Hij werd op straat doodgeschoten toen hij zijn honden uitliet in Berkel en Rodenrijs.

Justitie loofde al snel een beloning van 15.000 euro uit voor de gouden tip. Met de aanhouding van de Schiedammer is weer een stap gezet in het onderzoek. De beloning is nog steeds van kracht als iemand informatie heeft waarmee de zaak opgelost kan worden, beklemtoont de politie.

Het Openbaar Ministerie (OM) vermoedt dat drugsverdachte Dennis van den Berg (zijn naam is op verzoek van de verdachte voluit geschreven) het eigenlijke doelwit was van een dodelijke schietpartij. Van den Berg zou moeten boeten voor de onderschepping van een partij van 300 kilo cocaïne.

De moord plaatste de politie heel lang voor raadsels

De moord op Zweekhorst heeft de politie lang voor een raadsel gesteld. In zijn privéleven en op zijn werk werden geen aanwijzingen gevonden voor een motief voor de moord. Niets wees er volgens de politie op dat de man ''conflicten of dubieuze contacten'' had.

Zweekhorst werkte ongeveer negen jaar bij een ggz-instelling in Amsterdam. Hij was daar interim-directeur personeelszaken.

Wil jij elke ochtend direct weten wat je 's nachts gemist hebt en wat er die dag gaat gebeuren? Abonneer je dan nu op onze Dit wordt het nieuws-nieuwsbrief!