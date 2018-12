Hoewel lhbt'ers sinds vijf jaar minder te maken krijgen met respectloos gedrag, zoals roddelen of vervelende opmerkingen, ervoeren lesbiennes, homo- en biseksuelen en transgenders in 2017 nog vaak pestgedrag en gevoelens van onveiligheid.

Vooral transgenders hebben het moeilijk, blijkt uit een woensdag verschenen rapport van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP).

Het SCP deed onderzoek naar de leefsituatie van lhbt'ers op het gebied van veiligheid, gezondheid en werk tussen 2012 en 2017. Een van de bevindingen is dat lesbische en homoseksuele personen niet vaker met geweld in aanraking komen dan heteroseksuelen.

Het is onduidelijk waardoor de situatie van lesbiennes en homoseksuelen is verbeterd. Mogelijk worden deze groepen meer geaccepteerd of hebben zij hun gedrag aangepast.

'Veel homo's lopen niet meer hand in hand uit angst'

Dat is ook wat voorzitter Tanja Ineke van homobelangenorganisatie COC vermoedt. "Deze cijfers druisen in tegen alle signalen die wij krijgen", stelde zij op NPO Radio 1. "Veel mannen lopen niet meer hand in hand om te voorkomen dat zij agressie kunnen uitlokken. Dan zijn zij inderdaad minder goed herkenbaar als homoseksueel."

Bovendien wijst zij erop dat in de cijfers niet scheldpartijen en intimidatie meegerekend. "Zolang de rechtbank een woord als 'kankerflikker' nog als niet-homofoob taalgebruik accepteert, zoals onlangs in de zaak in Dordrecht gebeurde, snap ik dat lhbt's zich niet veilig voelen in Nederland."

Het aantal biseksuelen dat met geweld te maken krijgt, is de laatste vijf jaar gelijk gebleven. In 2017 ervoeren zij bovendien vaker gewelddadige situaties dan heteroseksuele personen.

Wel vaker onveilig gevoel op straat

In vergelijking met hetero's voelden relatief meer lhb'ers zich in 2017 onveilig in hun dagelijkse leven. Ook worden ze eerder slachtoffer van cyberpesten en kampen ze vaker met psychische problemen dan hetero's.

Zo ervoer 30 procent van de groep lesbiennes, homo- en biseksuelen en 24 procent van de heteroseksuelen respectloos gedrag op straat door onbekenden. Lhb'ers voelen zich vaker onveilig in bijvoorbeeld uitgaansgelegenheden en plekken met hangjongeren.

"Waar bijvoorbeeld 33 procent van de heteroseksuele personen zich tijdens het uitgaan onveilig voelt, geldt dat voor 37 procent van de biseksuele en 43 procent van de lesbische en homoseksuele personen", aldus het SCP.

Op het werk gaat het ook niet altijd goed. Zo hebben lhb'ers vaker conflicten en krijgen ze meer te maken met negatieve bejegening. "Daarnaast hebben lhb'ers ook meer burn-outklachten en zijn zij minder tevreden met hun werk", concludeert het planbureau.

Transgenders ervaren meer pestgedrag dan lhb's

Transgenders hebben het volgens het SCP-rapport het moeilijkst van alle LHBT. Ze vallen vaker in de lage inkomensgroepen, hebben schulden, minder vaak vermogen, wonen in een huurwoning en hebben vaker een uitkering.

Zo'n 20 procent van de jongere transgenders wordt gepest. Onder niet-transgender jongeren is het aandeel 10 procent. Zij hebben ook relatief meer te maken gehad met verwaarlozing en mishandeling thuis, zoals onvoldoende steun, achterstelling, bedreiging en geweld.

Homoseksuele voetbalsupporters willen einde aan negatieve spreekkoren

Een groep jonge homoseksuele voetbalsupporters stuurde dinsdag een brandbrief naar voetbalbond KNVB en alle Eredivisie-clubs, omdat zij zich structureel buitengesloten voelen in stadions. "We mogen allemaal komen, kunnen meedoen en op het eerste gezicht horen we erbij", schrijven ze. "Toch is dit regelmatig niet het geval. Er gaat geen stadionbezoek voorbij zonder dat onze geaardheid in negatieve zin voorbij komt."

De Lhbt'ers ervaren scheldkoren waarin de woorden "homo" en "flikker" voorkomen als zeer kwetsend. "Keer op keer worden we ermee geconfronteerd", schrijven zij. "Hoewel dit hoogstwaarschijnlijk niet op ons persoonlijk gericht is en onze geaardheid er wellicht zelfs los van staat, geven deze opmerkingen ons het gevoel dat we minder zijn, er niet toe doen." Zij wijzen op het opvallend hogere aantal zelfmoorden onder jonge homo's dan onder hetero's.

KNVB juicht diversiteit toe: 'Voetbal is voor iedereen'

De homoseksuele supporters erkennen dat de KNVB en de clubs de afgelopen jaren pogingen hebben gedaan om dit te veranderen. "Maar het gaat te langzaam", vinden zij. Ze roepen op tot een actieplan en een gesprek met de KNVB en de clubs om het probleem aan te pakken.

De KNVB laat weten de initiatiefnemers te hebben uitgenodigd voor een gesprek. "We herkennen de problemen en juichen elke vorm van diversiteit toe", stelt een zegsman. "Voetbal is voor iedereen. Niemand moet zich buitengesloten voelen in de stadions."

'Homofobe grappen in Voetbal Inside staan symbool voor probleem'

Op Twitter melden de initiatiefnemers van de brandbrief dat zij ook problemen hebben met de "homofobe grappen" van de analisten van het programma Voetbal Inside. "Deze reacties staan symbool voor het probleem", stellen zij. "Zo werkt een voorbeeldfunctie. Tijd dat Wilfred Genee en de rest daar bewust van worden."

Johan Derksen en René van der Gijp kregen in het verleden vaker kritiek, omdat zij volgens mensenrechtenactivisten en politici homofobe, racistische en seksitische opmerkingen hebben gemaakt.

