De advocaat van de 49 donorkinderen van de omstreden vruchtbaarheidsdokter Jan Karbaat heeft dinsdag voor de rechtbank in Rotterdam betoogd dat zijn cliënten identiteitsproblemen hebben. Ook zouden ze risico op genetische afwijkingen lopen als ze geen zekerheid krijgen over hun afstamming.

De zogeheten Karbaatgroep heeft een civiele procedure aangespannen, omdat de kinderen van de inmiddels overleden dokter willen dat hun DNA met dat van Karbaat wordt vergeleken.

Het DNA-profiel van Karbaat is al veiliggesteld, maar moet vooralsnog geheim blijven. Karbaat kreeg zelf al 20 kinderen en in combinatie met de 49 donorkinderen lijkt het erop dat de vruchtbaarheidsarts in ieder geval 69 afstammelingen heeft.

De advocaat wees op de "identiteitsproblemen die zij hebben, het gebrek aan kennis over ziektes in de familie en het risico dat ze een liefdesrelatie met een broer of zus beginnen". "Dat geeft een verhoogd risico op genetische afwijkingen, ook voor hun kinderen."

Kliniek sloot in 2009 op last van inspectie

Karbaat werkte van 1980 tot 2009 in de ivf-kliniek MC Bijdorp in Barendrecht. In dat laatste jaar moest de kliniek sluiten op last van de inspectiedienst, omdat dossiers niet op orde waren. Later bleek dat de dokter mogelijk 49 donorkinderen had verwekt.

De donorkinderen hebben zichzelf al via DNA-onderzoek van een erkend kind van Karbaat weten te linken aan de man, maar dat wil formeel niet zeggen dat ze echt familieleden van hem zijn.

'Karbaat vroeg jaarlijks om foto donorkinderen'

De advocaat van de kinderen betitelde hem echter als verwekker. "Het in een naburige kamer produceren van sperma om het daarna bij cliënten in te brengen, dat is bijna verwekkerschap.''

Hij wees er ook op dat Karbaat jaarlijks om een foto van de donorkinderen vroeg. De rechter meldde dat het DNA-onderzoek Karbaat juist ook kan vrijpleiten. Karbaat is vorig jaar overleden op 89-jarige leeftijd.