Het wordt dinsdag een gure dag met maxima tot 4 graden. In de loop van de middag neemt de kans op neerslag toe.

De dag begint droog, maar overwegend bewolkt. Er waait een koude vrij krachtige oost- tot noordoostenwind, waardoor het kouder aanvoelt dan het is.

In de middag komt er meer bewolking het land binnen vanuit het oosten en zal de kans op neerslag toenemen. In de avond en vroege nacht kan dit veranderen in natte sneeuw. Niet in het hele land zal het nat worden. In het zuiden en midden blijft het zo goed als droog.

In Drenthe en Groningen is de kans op een heel dun laagje sneeuw het grootst, als de grondtemperatuur daar in de avond daalt tot nabij het vriespunt.

De tweede helft van de week zal ook koud verlopen, maar het blijft wel op de meeste plekken droog. De zon zal vanaf woensdag ook iets vaker te zien zijn. Het kan in de nachten licht gaan vriezen.

