De 26-jarige man uit Enschede die vorige week werd aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de dodelijke schietpartij in die stad, is maandag vrijgelaten. Hij is ook geen verdachte meer in de zaak, aldus de politie.

De man werd opgepakt in de omgeving van Dordrecht. Het Openbaar Ministerie (OM) meende dat hij mogelijk betrokken was bij de dood van vier mannen die in een pand aan de Van Leeuwenhoekstraat waren gevonden.

Een andere man die was aangehouden, was al eerder vrijgelaten. Ook hij is geen verdachte meer.

Na de fatale schietpartij maakte de politie bekend dat twee van de vier dode mannen eerder waren opgepakt in een zaak rond wiethandel. In het pand waar ze werden doodgeschoten, vond de politie in juni gedroogde henneptoppen.

De mannen waren in afwachting van hun strafzaak vrijgelaten. Het is nog onduidelijk of de wiethandel iets te maken heeft met de schietpartij. Het geweldsincident wordt nog onderzocht door de politie.

Het tv-programma Opsporing Verzocht besteedt dinsdag aandacht aan de zaak.

