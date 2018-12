Familieleden van Milica van Doorn hebben maandag gezegd dat zij hopen op gerechtigheid. De zussen en vader van de vrouw maakten maandag gebruik van hun spreekrecht in de zaak tegen Hüseyin A (48). De man wordt verdacht van de verkrachting van en moord op de toen negentienjarige vrouw in 1992 in Zaandam.

De jongste zus vertelde hoe zij op 8 juni 1992 in de tuin een boek zat te lezen toen de politie aanbelde. Ze was alleen thuis en hoorde na het binnenlaten van de agenten dat ze Van Doorn dood hadden gevonden in de vijver bij de Sint-Jozefkerk.

"Nota bene bij de kerk waar mijn ouders zijn getrouwd", aldus de jongste zus. "Er werd mij gevraagd om een foto van Milica en die heb ik toen hardop huilend gepakt. Daarna heb ik gewacht tot mijn oudste zus en ouders thuiskwamen en ze verteld dat Milica was overleden."

De vrouw voegde eraan toe dat ze 25 jaar heeft moeten wachten tot er een verdachte in beeld kwam. "Een man die veel invloed heeft gehad op mijn leven en mijn leven moeilijker heeft gemaakt." Ze hoopte dan ook op gerechtigheid.

Oudste zus durfde lang niet uit te gaan in Zaandam

Ook de oudste zus van Milica zei vaak door Zaandam te hebben rondgelopen met de gedachte dat ze de dader zomaar kon tegenkomen. Ze durfde daarom lange tijd niet uit te gaan in Zaandam.

"Een man die altijd zijn mond heeft gehouden", benadrukte de oudste zus. "Een man die zelfs een gezin heeft gesticht. Het wordt tijd dat deze man eindelijk de gevolgen gaat ondervinden van wat hij heeft gedaan."

Korver eist schadevergoeding namens zus

De advocaat van de nabestaanden, Richard Korver, diende namens de oudste zus een vordering tot schadevergoeding in. Hij zei dit alleen namens deze zus te doen, vanwege de geldende wetgeving toen het misdrijf werd gepleegd.

In 1992 was het namelijk alleen nog maar mogelijk om een vordering in te dienen namens de zogenoemde 'beledigde partij'. Het maximum van die vordering is omgerekend 680,67 euro. Daar komt bij dat als het maximum wordt geëist, er niet nog een aparte civiele zaak kan worden gestart.

Korver zei maandag dat daarom de jongste zus en ouders afzien van hun vordering. Deze zaak valt de oudste zus echter zo zwaar, dat zij niet nog een civiele zaak aankan.

De vrouw eist naast de proceskosten ook 25.000 euro aan immateriële schadevergoeding. "Dat is iets meer dan 1.000 euro voor ieder jaar dat zij haar zusje heeft moeten missen", aldus Korver. Mocht de rechter toch de oude wetgeving volgen, dan vraagt ze om het maximum van 680 euro.

Ook de vader van Milica nam maandag het woord. Hij noemde de dood van zijn dochter een mentale dreun. Hij zag onlangs de foto's van zijn dochter toen ze net was gevonden en zei dat ze wel leek "afgeslacht".

Korver vroeg namens de familie om de man zeker achttien jaar cel op te leggen.

Verdachte herhaalt onschuldig te zijn

Hüseyin A. zei in een korte reactie dat hij het heel erg vond voor de familie, maar dat hij onschuldig is. Eerder op maandag zei de verdachte dat hij een kortstondige relatie met Van Doorn heeft gehad in de maanden voor haar dood in juni 1992.

Ze zouden vrijwillige seks hebben gehad en dat zou het aangetroffen spermaspoor in het lichaam van Van Doorn verklaren. Hij hield echter 26 jaar zijn mond dicht uit schaamte en angst dat zijn vrouw erachter zou komen dat hij vreemdging.

Man zegt eerdere verklaring te hebben verzonnen

De verklaring van A. kwam als een verrassing. A. had eerder aan de politie laten weten dat hij in de avond van Eerste Pinksterdag (7 juni) in 1992 op de fiets een meisje was tegengekomen, dat hem zou hebben uitgescholden.

Daarna zou zijn lichaam zijn overgenomen door een geest en zou hij niet meer hebben geweten wat er toen is gebeurd, aldus de verdachte. Maandag zei hij dit verhaal te hebben verzonnen. Hij zei de vrouw voor het laatst op 5 of 6 juni te hebben gezien.

Het Openbaar Ministerie (OM) noemde zijn nieuwe verklaring ongeloofwaardig. Zij verdenken de man van verkrachting en moord. Op woensdag zal justitie de strafeis tegen de man formuleren.