Ruim achttienhonderd edelherten in de Oostvaardersplassen mogen van de rechter voorlopig nog niet worden afgeschoten. Dat werd maandag duidelijk tijdens een kort geding in de rechtbank van Lelystad. In afwachting van een andere rechtszaak moet van de rechter worden gewacht tot 29 november.

Edelherten Oostvaardersplassen voorlopig niet afgeschoten Ruim 1.800 edelherten in de Oostvaardersplassen mogen voorlopig nog niet worden afgeschoten

De rechter oordeelde dat het besluit van de provincie Flevoland om de dieren af te laten schieten rechtmatig is, maar dat in ieder geval tot 29 november moet worden gewacht

29 november dient een andere rechtszaak, die gaat over de vergunning voor het afschieten die is verleend aan Staatsbosbeheer

In totaal leven 3.130 grote grazers in de Oostvaardersplassen. De provincie wil dat terugbrengen tot 1.100

De rechter oordeelde dat het besluit van de provincie Flevoland om de dieren af te schieten rechtmatig was, maar wil dat er met het daadwerkelijke afschieten tot in ieder geval 29 november gewacht wordt.

Dan volgt de uitspraak over de vergunning die is verleend. Die uitspraak is in de rechtbank van Lelystad en wordt gedaan door een andere rechter dan de rechter die maandag uitspraak deed.

Vijf natuurverenigingen (De Faunabescherming, Fauna4Life, de Dierenbescherming, Stamina en de Vogelbescherming) hadden het kort geding over het afschieten van herten tegen de provincie Flevoland aangespannen. Ze wilden voorkomen dat de edelherten de komende maanden worden afgeschoten en vonden dat de provincie eerst naar alternatieven voor het afschieten moet zoeken.

Vorige winter kwamen dieren om door voedselgebrek

De provincie wil de herten afschieten, omdat vorige winter bijna 60 procent van de edelhertenpopulatie omkwam door voedselgebrek in de Oostvaardersplassen. Het grootste deel van die omgekomen dieren werd door Staatsbosbeheer preventief afgeschoten.

In totaal leven er 3.130 grote grazers in de Oostvaardersplassen. De provincie wil dat aantal terugbrengen tot 1.100. In de wintermaanden zou voor slechts 490 edelherten voldoende voedsel in het gebied zijn.

Van de 610 konikpaarden mogen er 450 in het gebied blijven. 160 konikpaarden worden overgeplaatst naar andere natuurgebieden. Aan het aantal heckrunderen hoeft niets te veranderen.

Zeldzame vogelsoorten vertrokken door verdwijnen begroeiing

Het terugbrengen van het aantal grote grazers moet ook voorkomen dat het natuurgebied een kaalgevreten vlakte wordt. In de Oostvaardersplassen leefden jaren geleden tientallen zeldzame vogelsoorten, maar door het verdwijnen van begroeiing zijn niet al deze soorten meer in het gebied te vinden.

De provincie hoopt dat zeldzame vogelsoorten zich weer in de Oostvaardersplassen zullen vestigen als de begroeiing in het gebied terugkeert.

Teleurstelling en verbazing bij Faunabescherming

Harm Niesen, voorzitter van de Faunabescherming, is "teleurgesteld en verbaasd" over het besluit van de rechter. Volgens hem is de beslissing van de rechter "vooral ingegeven door de rellen en de onrust" die ontstonden rondom het beleid in de Oostvaardersplassen. Niesen noemt het besluit van de rechter dan ook een "politieke beslissing".

Volgens Niesen zal komende winter het sterftecijfer in de Oostvaardersplassen veel minder hoog uitvallen dan afgelopen winter, doordat er nu minder dieren in het gebied leven. "Daardoor is er meer voedsel beschikbaar. Ik zou daarom adviseren de situatie deze winter zo te houden, zonder de dieren bij voorbaat af te schieten."

Een groep actievoerders bij de rechtbank van Lelystad (Foto: ANP).

'Hele opgave om herten voor winter af te schieten'

Als de rechter op 29 november besluit dat de vergunning om de dieren af te schieten aan Staatsbosbeheer verleend mocht worden, dan wordt het volgens gedeputeerde Harold Hofstra nog "een hele opgave" om de ruim achttienhonderd edelherten voor de winter af te schieten.

"We zetten alles op alles om dat voor elkaar te krijgen", zegt de gedeputeerde van de Provinciale Staten. "Maar we kunnen de herten ook in de winter afschieten. Dat doen we tenslotte ook met verzwakte dieren die het einde van de winter niet dreigen te halen."

De vergunning voor het afschieten van de edelherten werd kort voor de eerste zitting van het kort geding door de provincie Flevoland aan Staatsbosbeheer verleend. Om de herten te mogen afschieten, heeft Staatsbosbeheer een natuurvergunning nodig.

Het bezwaar van de Faunabescherming en andere natuurorganisaties is dat het afschieten van de edelherten een project is. "De wet natuurbescherming schrijft voor dat er dan pas een vergunning mag worden verleend als er uitgebreid onderzoek is geweest. Dat onderzoek ontbreekt nu."

Veel protesten rondom Oostvaardersplassen

De afgelopen maanden zijn er veel protesten geweest over het beleid in de Oostvaardersplassen. Demonstranten kwamen in de wintermaanden in actie, omdat ze vonden dat de dieren in het gebied bijgevoerd moesten worden.

De provincie zwichtte uiteindelijk voor de maatschappelijke druk en stond bijvoeren toe. Dat was in eerste instantie niet de bedoeling, omdat de natuur zoveel mogelijk haar werk moest kunnen doen.

Ook na de winter waren er protesten tegen het afschieten van de edelherten.

Wil jij elke ochtend direct weten wat je 's nachts gemist hebt en wat er die dag gaat gebeuren? Abonneer je dan nu op onze Dit wordt het nieuws-nieuwsbrief!