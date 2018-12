Het Nederlandse Rode Kruis roept mensen op om de petitie voor Jemen te tekenen. Volgens de hulporganisatie hebben ruim 8.700 mensen tot nu toe getekend, maar is dat niet voldoende.

De situatie in Jemen wordt volgens de hulporganisatie steeds nijpender. Hongersnood is nu een reëel scenario, stelt het Rode Kruis maandag.

De organisatie nam naar eigen zeggen een zeer ongebruikelijke stap door een petitie te starten. Daartoe werd onder meer besloten, omdat Nederland dit jaar lid is van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties.

Vanuit die positie zou Nederland invloed kunnen uitoefenen, meent de hulporganisatie. Nederland zit nog een paar maanden in de Veiligheidsraad en daarom is het volgens het Rode Kruis belangrijk om nu aan te dringen bij de Nederlandse overheid om zich in te zetten voor deze zaak.

De organisatie roept de politiek op om zich hard te blijven maken voor de verbetering van de situatie in Jemen en tegen wapenleveranties aan de strijdende partijen.

Het Rode Kruis gaat de steunbetuigingen overbrengen aan minister Stef Blok van Buitenlandse Zaken.

Ook VN waarschuwde voor hongersnoodramp

Vorige maand waarschuwde de Verenigde Naties ook al voor een dreigende hongersnoodramp in het land. Volgens de VN is er een risico op een hongersnood die veel groter is "dan alles wat experts op dit gebied ooit in hun werkzame leven hebben gezien".

In de afgelopen twintig jaar zijn er slechts twee hongersnoden geweest, een in Somalië in 2011 en een in Zuid-Soedan in 2017.

In Jemen woedt al vier jaar een burgeroorlog tussen Houthi-rebellen en de regering. De rebellen krijgen steun van Iran. De regering krijgt steun van een door Saoedi-Arabië geleide Arabische coalitie.

Volgens de VN heeft de strijd al aan meer dan 28.000 mensen het leven gekost en zijn 10.000 burgers omgekomen door bombardementen door de coalitie.

