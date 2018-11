Maandag is een koude, bewolkte dag met een matige tot krachtige noordoostenwind. Daardoor kan het een stuk kouder aanvoelen dan de werkelijke temperaturen van 5 tot 8 graden.

Maandagochtend begint op de meeste plekken bewolkt met hier en daar wat regen. In het zuidwesten kan de zon nog even doorbreken. In Zuid-Limburg kan daarentegen natte sneeuw vallen.

Het wordt 5 graden in Limburg en 8 graden in de kustprovincies. De noordoostenwind maakt het koud met een gevoelstemperatuur van tussen de 0 en 3 graden.

In de avond blijft het stevig waaien. Daardoor is de kans op vorst klein.

Dinsdag is een winterse dag. De maximumtemperatuur komt uit op 5 graden, maar opnieuw gooit de oostenwind roet in het eten en ligt de gevoelstemperatuur de hele dag onder het vriespunt. Ook is er kans op natte sneeuw.