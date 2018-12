Hüseyin A. heeft maandag in de rechtbank verklaard dat hij een kortstondige relatie met Milica van Doorn heeft gehad. Er was volgens hem sprake van vrijwillig seksueel contact en daardoor is zijn sperma bij haar aangetroffen. A. zegt de vrouw niet te hebben verkracht en vermoord.

A. had eerder aan de politie laten weten dat hij in de avond van Eerste Pinksterdag (7 juni) in 1992 op de fiets een meisje was tegengekomen, dat hem zou hebben uitgescholden. Daarna zou zijn lichaam zijn overgenomen door een geest en zou hij niet meer hebben geweten wat er toen is gebeurd.

"Mijn eerdere verklaringen zijn niet de waarheid", aldus de verdachte. "Ik heb het compleet verzonnen. Ik was bang en in de war. Uit schaamte heb ik niet eerder verklaard over mijn relatie met Milica. Ik was net getrouwd en dus heb ik hier niet over gepraat."

Hij zou een week na de dood van de vrouw erachter zijn gekomen dat het om Milica ging. Hij volgde de zaak naar eigen zeggen via de media, maar stapte niet naar de politie. Ook dit kwam voort uit schaamte.

Later maandag zei hij Milica voor het laatst op 5 of 6 juni 1992 te hebben gezien.

OM noemt verklaring ongeloofwaardig

Het Openbaar Ministerie (OM) reageerde sceptisch op de verklaring, vooral omdat A. dit nooit eerder heeft verteld. Hij en Van Doorn zouden elkaar in de maanden voor haar dood een paar keer hebben ontmoet en twee keer seks hebben gehad.

Hoe het contact verliep en waar ze elkaar ontmoetten, kon de man zich niet goed herinneren. "Ik ben niet goed in onthouden", was zijn uitleg. Ook zou hij vaak dronken zijn geweest.

Zijn broer en schoonzus verklaarden dat de man juist vaak aan het werk was en ook van een drankprobleem hadden zij geen weet. "Mijn contact met hen was niet goed", zei A. maandag.

Hüseyin A. in de rechtbank (Foto: ANP).

Verdachte besprak in gevangenis wat hij zou gaan verklaren

De officier van justitie zei niets van het verhaal van A. te geloven. Zo zijn er gesprekken tussen de man en zijn vrouw en dochter opgenomen in de gevangenis waarin ze een "alternatief scenario" bespreken. Zo zou hij kunnen zeggen dat ze seks hebben gehad. A. zou hebben gezegd: "Ik weet nu wat ik ga doen en wat ik ga zeggen."

Ze haalde ook aan dat vriendinnen van Van Doorn hebben verklaard dat de vrouw hen altijd over haar vriendjes vertelde, ook als haar ouders van niets wisten.

Man werd aangehouden na verwantschapsonderzoek

De man werd in december 2017 aangehouden na een DNA-verwantschapsonderzoek. Hij meldde zichzelf niet, maar zijn broer wel. Zo kon A. op 9 december 2017 worden gearresteerd.

Hij bleek nog steeds te wonen in Zaandam, op enkele honderden meters van waar het lichaam van Milica werd gevonden in de wijk Kogerveld. Hij is getrouwd en heeft vier kinderen.

Rechter hoort verklaring Hüseyin A. aan (ANP).

Lichaam van Milica in vijver gevonden

Van Doorn kwam na een verjaardagfeestje op 7 juni 1992 nooit meer thuis. Haar lichaam werd de volgende ochtend gevonden door de pastoor in de vijver achter de Sint-Jozefkerk in Zaandam. Ze bleek te zijn verkracht, haar keel was doorgesneden en ze had meerdere steekwonden.

Er werd een spermaspoor aangetroffen en op basis van DNA-verwantschapsonderzoek kon A. uiteindelijk worden aangehouden.

De voorzitter van de rechtbank zei maandag "voorlopig" vast te stellen dat de nieuwe verklaring van A. nog niet zo concreet is, dat er nieuw onderzoek moet plaatsvinden. De verdediging had om aanhouding van de rechtszaak gevraagd.