Een 85-jarige vrouw is tijdens een mislukte straatroof in Eindhoven een aantal keren tegen haar hoofd geschopt. Zij raakte daarbij flink gewond en moest voor behandeling naar het ziekenhuis.

De vrouw liep zaterdagavond omstreeks 19.00 uur op het Cassandraplein toen zij plotseling werd overmeesterd door een onbekende man. Hij schopte haar tegen het hoofd, liet haar hevig bloedend op het wegdek achter en ging er zonder buit rennend vandoor.

Voorbijgangers ontfermden zich over de bejaarde, die daarna naar het ziekenhuis is gebracht. De vrouw was na haar val behoorlijk van slag. Ze was volgens de politie verward en geschrokken door wat haar was overkomen.

De recherche neemt de zaak hoog op. "Het is verschrikkelijk wat deze vrouw is overkomen. Het gevoel van veiligheid is een onschuldige vrouw afgepakt door deze laffe actie. Wij doen er alles aan om de dader op te sporen en roepen iedereen op om informatie met ons te delen."